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07:18, 22 февраля 2023Россия

Кремль отказался публиковать переговоры лидеров «нормандской четверки»

Песков заявил, что Кремль не будет публиковать переговоры лидеров «нормандской четверки»
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стенограмма переговоров нормандской четверки при подготовке «Минска-2» опубликована не будет. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Мы практически никогда этого не делаем и не будем делать и сейчас», — констатировал Песков. Так он ответил на вопрос о том, стоит ли публиковать содержание закрытых переговоров после заявлений бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В 2015 году был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений из 13 пунктов, известный как «Минск-2». Подписание документа состоялось после боев между ополченцами ДНР и ЛНР с украинской армией.

В феврале Ангела Меркель в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявила, что Минские соглашения подарили Украине выигрыш по времени, который позволил подготовиться к конфликту. До этого она также говорила, что соглашения были попыткой дать Киеву время, чтобы стать сильнее.

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Марина Совина
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