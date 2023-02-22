Кремль отказался публиковать переговоры лидеров «нормандской четверки»

Песков заявил, что Кремль не будет публиковать переговоры лидеров «нормандской четверки»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стенограмма переговоров нормандской четверки при подготовке «Минска-2» опубликована не будет. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Мы практически никогда этого не делаем и не будем делать и сейчас», — констатировал Песков. Так он ответил на вопрос о том, стоит ли публиковать содержание закрытых переговоров после заявлений бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В 2015 году был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений из 13 пунктов, известный как «Минск-2». Подписание документа состоялось после боев между ополченцами ДНР и ЛНР с украинской армией.

В феврале Ангела Меркель в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявила, что Минские соглашения подарили Украине выигрыш по времени, который позволил подготовиться к конфликту. До этого она также говорила, что соглашения были попыткой дать Киеву время, чтобы стать сильнее.