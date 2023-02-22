Майли Сайрус поделилась снимком в бикини и восхитила фанатов

Певица Майли Сайрус поделилась фото в красном бикини и восхитила фанатов подтянутым телом

Американская певица Майли Сайрус поделилась откровенным снимком и восхитила фанатов. Соответствующие кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

30-летняя знаменитость разместила фото, на котором она позирует в бикини красного цвета, демонстрируя свое подтянутое тело и татуировки. Для съемки исполнительница подвела глаза черным карандашом, а на губы нанесла розовую помаду. Также она распустила свои волосы и уложила их в небольшие локоны.

Поклонники оценили внешний вид звезды, отметив, что она находится в отличной форме. «Легендарная женщина. Я восхищаюсь твоей силой», «Ты очень красивая. Что еще можно тут сказать?», «Какое тело... Дайте контакты своего тренера», «Тебе очень идет красный цвет, Майли», «На фото прекрасно все — тут нет ничего лишнего», — высказывались они в комментариях под постом, который набрал почти два миллиона лайков.

Ранее Майли Сайрус появилась на публике в откровенном наряде и показала снимки подписчикам. На опубликованном фото артистка запечатлена в доме в мини-платье черного цвета, оформленном глубоким декольте до пупка. Свой образ знаменитость дополнила колготками в тон и несколькими серьгами. При этом Сайрус уложила волосы в небрежный пучок, а от макияжа полностью отказалась.