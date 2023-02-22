В Лужниках начался митинг-концерт

В Лужниках стартовал митинг-концерт, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества

На стадионе «Лужники» в среду, 22 февраля, стартовал митинг-концерт, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает РИА Новости.

По данным агентства, посетителям мероприятия раздали пледы в цветах российского триколора, а также флаги РФ. Возле стадиона организаторы разместили полевые кухни, где гостям раздают горячее питание.

Отмечается, что перед началом концерта для собравшихся на стадионе выступили российские и белорусские артисты.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об участии президента России Владимира Путина в возможном концерте в Лужниках.