В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в возможном концерте в Лужниках

Песков: об участии Путина в концерте в Лужниках сообщат, если это будет в графике

Если президент России Владимир Путин будет принимать участие в митинг-концерте, проведение которого намечено на среду, 22 февраля, об этом дополнительно оповестят. Так на вопрос журналистов об участии главы государства в мероприятии ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, пока мне нечего сказать, если такое встанет в графике президента, мы вам сообщим», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее РБК со ссылкой на три источника, близких к обсуждению вопроса, сообщал, что после оглашения Путиным послания Федеральному собранию Кремль запланировал митинг-концерт в Лужниках. Собеседники издания заявляли, что мероприятие может состояться в среду, 22 февраля, подчеркивая, что в нем должен принять участие президент.