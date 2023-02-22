Главный режиссер Театра на Таганке покинул свой пост
Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий покинул свой пост
Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий покинул пост по собственному желанию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал», — отметил режиссер.
Муравицкий поблагодарил театр и подчеркнул, что не прощается с ним, а надеется на «свободные отношения».
Пресс-служба Театра на Таганке информацию об увольнении главного режиссера подтвердила, передает ТАСС. Постановщик объяснил агентству, что ушел из-за большой занятости в других проектах.
Ранее российский актер Роман Мадянов ушел из Театра Маяковского после 20 лет работы. Следующим шагом он считает работу в театре в качестве приглашенного актера или съемки в кино.