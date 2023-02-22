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22:44, 22 февраля 2023Культура

Главный режиссер Театра на Таганке покинул свой пост

Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий покинул свой пост
Юрий Муравицкий

Юрий Муравицкий. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий покинул пост по собственному желанию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал», — отметил режиссер.

Муравицкий поблагодарил театр и подчеркнул, что не прощается с ним, а надеется на «свободные отношения».

Пресс-служба Театра на Таганке информацию об увольнении главного режиссера подтвердила, передает ТАСС. Постановщик объяснил агентству, что ушел из-за большой занятости в других проектах.

Ранее российский актер Роман Мадянов ушел из Театра Маяковского после 20 лет работы. Следующим шагом он считает работу в театре в качестве приглашенного актера или съемки в кино.

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Юлия Мискевич
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