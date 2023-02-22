Трамп назвал «одержимых» в Вашингтоне провокаторами третьей мировой войны

Трамп: мир стоит на грани третьей мировой из-за одержимых в Вашингтоне во главе с Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что мир находится на пороге глобального конфликта. Виновным в приближении третьей мировой войны он назвал «коррумпированный вашингтонский истеблишмент», которым, якобы, управляет нынешний американский лидер Джо Байден. Своим мнением Трамп поделился в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social.

Политик указал на людей из окружения Байдена, которые, по его словам, говорят, что нынешний президент не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн. Трамп упомянул, что во время своего руководства страной постоянно отвергал советы вашингтонских генералов, бюрократов и дипломатов. По его мнению, они знаю только, как втянуть США в конфликт, но не как выйти из него.

Особенно Трамп выделил замгоссекретаря Викторию Нуланд и ее единомышленников, назвав их одержимыми идеей вступления Украины в НАТО. «Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны», — высказался экс-президент, отметив, что глобальный конфликт еще никогда не был так близок.

Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, пообещал сразу же позвонить российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае избрания его главой американского государства.