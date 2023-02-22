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17:48, 22 февраля 2023Россия

В Подмосковье двое детей обварились кипящим маслом

В Подмосковье двое детей обварились кипящим маслом из фритюрницы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Подмосковье двое малолетних детей обварились кипящим маслом из фритюрницы. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Коломенском городском округе. Мать детей собиралась готовить ужин и поставила устройство греться на плиту. Когда женщина отошла, чтобы взять продукты, ее трехлетний сын потянул за электрический провод. В результате фритюрница опрокинулась на ребенка и его шестимесячного брата.

Старший ребенок получил 60 процентов ожогов тела — мальчик до сих пор в тяжелом состоянии находится в реанимации. У младшего врачи зафиксировали ожоги головы, лица и живота I-II степени. Ребенок вместе с матерью продолжает оставаться в больнице. По факту травмирования детей сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге годовалый ребенок остался без присмотра, опрокинул на себя чайник и обварился кипятком. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Евгения Куликова
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