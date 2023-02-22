Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:44, 22 февраля 2023Мир

В ООН отказались проверять заявления о диверсиях на «Северных потоках»

В ООН заявили, что не уполномочены подтверждать заявления о взрывах на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Замгенсека Организации Объединенных Наций (ООН) по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что всемирная организация не уполномочена самостоятельно проверять сообщения о произошедшем на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я повторяю, что ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить те или иные заявления, касающиеся этих инцидентов», — подчеркнула ДиКарло. Она добавила, что в организации ждут результатов расследования обстоятельств диверсии, которое совместно проводят Дания, Германия и Швеция.

ДиКарло также призвала все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, избегать спекуляций и воздержаться от беспочвенных обвинений, чтобы не допустить еще большей эскалации.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о намерении Москвы добиваться расследования ООН по взрывам на «Северных потоках». Он указал, что Россия распространила в Совбезе проект резолюции, который предлагает проведение расследования диверсии на трубопроводах под эгидой генерального секретаря организации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Шесть человек погибли после поджога в гостинице в центре Москвы
Российские цветоводы пожаловались на дешевый импорт
Женщина придумала оригинальный способ проучить испортившую вечеринку пару
Франция выразила сожаление насчет приостановки Россией участия в ДСНВ
Опубликована история «дома-сказки» в Москве
В ООН отказались проверять заявления о диверсиях на «Северных потоках»
Байден заявил о невозможности победить Украину
Россиянка отдохнула в Пятигорске и описала поездку фразой «никому не советую»
Политолог назвал США бенефициаром конфликтов в Европе
Конгрессмены США обсудят борьбу с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.