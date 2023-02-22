В ООН отказались проверять заявления о диверсиях на «Северных потоках»

В ООН заявили, что не уполномочены подтверждать заявления о взрывах на «Северных потоках»

Замгенсека Организации Объединенных Наций (ООН) по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что всемирная организация не уполномочена самостоятельно проверять сообщения о произошедшем на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я повторяю, что ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить те или иные заявления, касающиеся этих инцидентов», — подчеркнула ДиКарло. Она добавила, что в организации ждут результатов расследования обстоятельств диверсии, которое совместно проводят Дания, Германия и Швеция.

ДиКарло также призвала все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, избегать спекуляций и воздержаться от беспочвенных обвинений, чтобы не допустить еще большей эскалации.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о намерении Москвы добиваться расследования ООН по взрывам на «Северных потоках». Он указал, что Россия распространила в Совбезе проект резолюции, который предлагает проведение расследования диверсии на трубопроводах под эгидой генерального секретаря организации.