Россия заявила о намерении добиться расследования ООН по «Северным потокам»

Полянский: РФ будет добиваться расследования ООН по диверсии на «Северных потоках»

Россия будет добиваться проведения голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о расследовании диверсии на «Северных потоках». О подобных намерениях заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва "Северного потока". Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе», — сообщил дипломат.

Ранее стало известно, что Россия разработала проект резолюции СБ ООН, в рамках которого Москва призовет генсека организации Антониу Гутерриша незамедлительно создать международную независимую комиссию для расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсиям на газопроводах. По его мнению, операцию провели Военно-морские силы США, использовав для установки бомб подлодки.