В России захотели расследовать диверсии на «Северных потоках»

РИА Новости: РФ призовет СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках»

Россия разработала проект резолюции СБ ООН, в рамках которого Москва призовет генсека организации Антониу Гутерриша незамедлительно создать международную независимую комиссию для расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил РИА Новости источник в организации.

По словам информатора, Россия просит Гуттериша «создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию» для проведения глубокого и объективного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах. В рамках проекта Москва предлагает установить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников чрезвычайных происшествий (ЧП).

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсиям на «Северных потоках». По его мнению, операцию провели Военно-морские силы США, использовав для установки бомб подлодки.

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на газопроводах «Северные потоки», идущих по дну Балтийского моря в Германию. Позже немецкие следователи допустили, что за подрывами российских проектов могут стоять представители одной из западных стран.