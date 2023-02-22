Россиянкам раскрыли опасность наращивания ресниц и использования туши зимой

Российский офтальмолог Татьяна Шилова: от наращивания ресниц зимой появляется инфекция век

Врач-офтальмолог высшей категории и доктор медицинских наук Татьяна Шилова раскрыла опасность наращивания ресниц и использования туши зимой. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, в подобную погоду возрастает риск появления инфекции век. Так, специалист рассказала, что ресницы защищают глаза от солнца, мороза и ветра. В связи с этим Шилова призвала россиянок отказаться от их наращивания. «Наши железы, которые находятся в толще век, продуцируют определенный секрет, который стабилизирует слезную пленку. Все, что ставится на поверхность век, травмирует механические железы, нарушает отток и может стать источником инфекционных процессов», — заявила медик и отметила, что из-за данной процедуры ресницы могут начать расти неправильно.

Кроме того, Шилова предупредила слушательниц, что при наличии холодовой аллергии следует перестать использовать декоративную косметику. Некачественный состав средств вызывает покраснения и слезотечение, объяснила эксперт. «Если косметика качественная и не вызывает неприятных ощущений, то пользоваться ею можно, это безопасно. В организме есть все механизмы защиты, как иммунные, так и анатомические», — заключила врач.

В декабре 2022 года дерматолог Татьяна Егорова раскрыла опасность увлажняющих косметических средств в зимний период. Врач призвала слушательниц не наносить перед выходом на улицу увлажняющие, BB- и CC-кремы. Егорова предупредила, что в их составе содержится вода, которая при морозе кристаллизуется и провоцирует обморожение.