Заключенный проглотил мобильный телефон во время проверки

The National News: осужденный проглотил мобильный телефон из страха перед наказанием

Заключенный в индийском городе Гопалгандж, штат Бихар, был госпитализирован после того, как проглотил мобильный телефон во время проверки из страха перед наказанием. Об этом сообщает The National News.

Заключенный Кайшар Али был госпитализирован с жалобами на сильную боль в животе. В ходе обследования врачи обнаружили в его брюшной полости инородное тело.

Мужчина сообщил тюремщикам, что проглотил мобильный телефон во время внезапной проверки, так как опасался наказания за его использование. В настоящее время осужденный проходит лечение в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Али получил тюремный срок в январе 2020 года за совершение преступления, связанного с наркотиками. Использование мобильных телефонов в индийских тюрьмах запрещено.

Ранее сообщалось, что жительница города Мекка, Саудовская Аравия, случайно проглотила зубную щетку во время чистки зубов. Она попыталась самостоятельно извлечь инородный предмет, но вместо этого случайно продвинула его к пищеводу, и щетка провалилась в желудок.