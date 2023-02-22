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18:08, 22 февраля 2023Среда обитания

Россиян предупредили о скором подорожании одного типа жилья

Эксперты по недвижимости предупредили россиян о подорожании новостроек в начале весны

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В начале весны квартиры в новостройках могут подорожать на фоне роста себестоимости строительства. О скором повышении цен на один тип жилья россиян предупредили опрошенные Life.ru эксперты в области недвижимости.

Специалисты пояснили, что себестоимость строительства выросла из-за увеличения цепочек поставок материалов. «Себестоимость нового жилья сегодня растет — это связано с геополитической ситуацией и сложностями в формировании логистики отдельных товаров (инженерии и точной микроэлектроники типа чипов для лифтов). При этом спрос на рынке многоквартирных домов явно далек от идеального. Сейчас только внедрение инновационных технологий сможет помочь девелоперам выиграть конкретную борьбу», — отметила руководитель направления продаж на внутренний рынок дирекции «Домостроение» ПАО «Сегежа Групп» Юлия Палкина.

На этом фоне, по прогнозам эксперта, стоимость жилья в многоквартирных домах весной может вырасти на 10 процентов. Помешать этому может только внешняя корректировка рынка, такая как обсуждаемое введение льготной ипотеки со ставкой пять процентов годовых, уточнила Палкина.

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Отмечается, что за 2022 год стоимость жилья в России выросла примерно на 20-25 процентов, тогда как себестоимость строительства стала выше как минимум на 30 процентов. Эксперты подчеркнули, что сейчас рынок недвижимости вышел на ценовое плато, поэтому подорожание квартир не будет стремительным. При этом предложение будет сокращаться, так как не все застройщики могут работать в условиях турбулентности, что в перспективе также может спровоцировать рост цен, предположил директор строительного холдинга «Сенатор» Александр Леушин.

«Уровень цен будет изменяться в рамках статистической погрешности. Он составит не более 0,8-1,2 процента в месяц в зависимости от класса проекта. Последние шесть месяцев на рынке жилья не наблюдается сильной коррекции цены», — добавил генеральный директор компании Apple Real Estate Данила Савченко. По данным специалиста, средняя цена квадратного метра в новостройках комфорт-класса составила 278 тысяч рублей (плюс 0,4 процента за месяц и плюс 4,9 процента за год), а бизнес-класса — 436,3 тысячи рублей (плюс 0,7 процента за месяц и плюс 7 процентов за год).

При этом частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров спрогнозировал минимальное повышение цен (на 5-7 процентов) в секторе жилья экономкласса, так как он считается самым востребованным на рынке. Заметнее — на 10 и более процентов — может увеличиться стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса и элитных проектах. Эксперт спрогнозировал, что спрос на новостройки в России по итогам года снизится на 10 процентов.

«Все будет зависеть от дальнейших политических и экономических событий. Да, возможны небольшие скидки, рассрочки и другие дополнительные опции для покупателей. Однако в целом (например, в высоком сегменте) цены на новостройки будут держаться на высоком уровне», — заключил директор по продажам агентства премиальной недвижимости Point Estate Роман Амелин.

Анна Аверьянова
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