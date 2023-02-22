В США назвали войну Байдена на Украине подарком Китаю

Конгрессвумен Грин назвала войну Байдена на Украине подароком на красивой тарелке Китаю

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что «война президента США Джо Байдена на Украине» стала подарком Китаю. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«Война Байдена на Украине — это подарок на красивой тарелке Китаю», — заявила конгрессвумен. Она также подчеркнула, что Министерства обороны Соединенных Штатов должно заниматься защитой американских границ, а не вести страну на грань Третьей мировой войны с Россией и Китаем.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрации американского президента Джо Байдена не следует отправлять Вооруженным силам Украины слишком много военной помощи. Вместо этого он призвал руководство страны добиваться проведения переговоров о мире. «Европа должна делать гораздо больше, потому что Европа делает, вероятно, лишь малую часть того, что делаем мы», — сказал он.