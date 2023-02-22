Муцениеце подала в суд на Прилучного из-за квартиры в Москве

StarHit: Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Прилучного из-за квартиры в Москве

Актриса Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного из-за квартиры в Москве, в которой она проживает после развода вместе с детьми. Артистка требует признать Прилучного утратившим право пользования жильем и снять с регистрационного учета, сообщает StarHit.

Представители Муцениеце обратились в Головинский районный суд столицы с иском к Прилучному в начале февраля. Слушание по делу назначено на 6 марта. Отмечается, что отказаться от прав на квартиру актер мог самостоятельно, подав заявление через МФЦ или «Госуслуги». К решению проблемы через суд собственник обычно прибегает в том случае, если прописанный не хочет выписываться добровольно.

Речь идет о четырехкомнатных апартаментах на северо-западе Москвы недалеко от станции метро «Речной вокзал». Прилучный и Муцениеце приобрели недвижимость до развода, на данный момент стоимость объекта оценивается в 30 миллионов рублей. Внутри есть гардеробная, спальня, детская, кухня и просторная гостиная с камином.

В авгуте 2022 года Муцениеце поделилась проектом своего загородного участка. Актриса решила расположить на территории веранду и зону для отдыха и приготовления пищи, детскую площадку с качелями и перекладинами, а также автомобильную стоянку с навесом.