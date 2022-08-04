Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала проект своего загородного участка

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце продемонстрировала проект своего загородного участка. Звезда поделилась им с подписчиками в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографиях, опубликованных знаменитостью, показан результат работы ландшафтного дизайнера. Муцениеце решила расположить на участке веранду и зону для отдыха и приготовления пищи, где можно будет разжечь костер. Рядом с ней будет находиться детская площадка с качелями и перекладинами. Звезда сможет отдохнуть на свежем воздухе, сидя в кресле-яйце или лежа на гамаке. Для автомобиля актрисы построят стоянку с навесом. Кроме того, на участке будет много растений и клумб с цветами.

«С такой любовью продуман каждый сантиметр участка! Я уже чувствую запах скошенной травы, мокрой политой клумбы, распустившихся цветов! Представляю, как мы будем жарить маршмеллоу возле зоны костра! Это, конечно, моя мечта! Буду маленькими, но точными шажками к ней идти!» — призналась Муцениеце поклонникам. Актриса также спросила у подписчиков, понравился ли им ее будущий двор и выразила надежду, что у нее получится реализовать желаемое.

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