В ЕС захотели продлить санкции против России

Politico заявила о планах стран ЕС продлевать санкции против России каждые девять месяцев

Страны Европейского союза (ЕС) захотели продлить санкции против России, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Послы стран ЕС обсудят возможность увеличить срок действия ограничений против Москвы с шести до девяти месяцев. При этом известно, что изначально планировалось продлить антироссийские меры на год.

Отмечается, что заседание состоится 22 февраля. На встрече послы также затронут тему введения десятого пакета антироссийских санкций.

Ранее Будапешт потребовал снять санкции ЕС с четырех россиян. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на десятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) в случае, если Брюссель не исключит четырех россиян из черных списков.