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10:16, 22 февраля 2023Мир

Венгрия потребовала снять санкции ЕС с четырех россиян

Politico: премьер Венгрии Орбан потребовал снять санкции с четырех россиян

Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает наложить вето на десятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) в случае, если Брюссель не исключит четырех россиян из черных списков. Об этом Politico сообщили три дипломата, знакомых с ходом обсуждений.

ЕС готов уступить требованиям Орбана и снять санкции с четырех человек. Так, в объединении не уверены, что решение ввести санкции против этих россиян в принципе получится отстоять в суде. Брюссель уже ввел санкции в отношении более чем 1,4 тысячи человек из-за боевых действий на Украине.

Однако теперь Венгрии недостаточно исключения этих имен из черных списков. Будапешт также выступает против предложения продлевать антироссийские санкции сразу на 12 месяцев (вместо 6, как это есть сейчас). Предварительный компромисс будет обсуждаться в среду, 22 февраля. Вероятно, стороны сойдутся на периоде в 9 месяцев, предполагают источники Politico.

Ранее также сообщалось, что страны Прибалтики и Польша хотят облегчить введение санкций против членов семей и окружения российских бизнесменов и олигархов, но сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии.

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Виктория Кондратьева
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