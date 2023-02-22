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08:13, 22 февраля 2023Мир

Стало известно о разладе между Венгрией и Польшей из-за антироссийских санкций

Politico: Польша и Прибалтика поспорили с Венгрией из-за ужесточения санкций против России

Страны Прибалтики и Польша хотят облегчить введение санкций против членов семей и окружения российских бизнесменов и олигархов, но сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии. Об этом стало известно Politico.

По действующим правилам ЕС может заморозить активы и запретить въезд для «ведущих бизнесменов, работающих в России». Литва, Латвия, Эстония и Польша теперь хотят расширить это определение и включить туда и «ближайших родственников или других физических лиц, получающих выгоды» от россиян.

Этот вопрос поднимался и на последней встрече представителей стран ЕС, но Венгрия поспорила с необходимостью таких мер и выступила против, сославшись на то, что десятый пакет санкций уже сформирован. Разлад также возник из-за того, что Венгрия попросила убрать имена четырех россиян из санкционных списков — их личности не раскрываются.

ЕС ввел санкции в отношении более 1,4 тысяч человек из-за начала боевых действий на Украине. В следующий пакет санкций, по данным Politico, может попасть еще 96 человек.

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Виктория Кондратьева
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