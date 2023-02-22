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15:36, 22 февраля 2023Бывший СССР

Глава КГБ Белоруссии заявил о резкой активизации разведки спецслужб Запада

Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил о задержании с начала года более 10 предателей

Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что с начала года сотрудники управления задержали более 10 предателей, завербованных иностранными спецслужбами. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, среди задержанных были представители силовых ведомств и госслужащие. Их действия, отметил Тертель, нанесли значительный ущерб национальным интересам.

«КГБ отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против Республики Беларусь. Основной акцент — вербовочная работа в отношении лиц, которые имеют возможность добывания информации закрытого характера, вербовка сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата», — отметил он на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что Запад целенаправленно нагнетает обстановку у границ Белоруссии.

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Варвара Кошечкина
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