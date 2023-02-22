В Евросоюзе указали на сильное давление из-за беженцев

В ЕС заявили о сильном давлении на миграционные службы из-за беженцев

Европейское агентство по вопросам предоставления убежища указало на сильное давление из-за беженцев, которые получили временную защиту в странах Евросоюза (ЕС) в 2022 году. Об этом говорится в коммюнике агентства.

По его данным, в прошлом году порядка 966 тысяч заявок на получение статуса беженца были поданы в ЕС, что на 50 процентов больше, чем в 2021 году. Кроме того, еще четыре миллиона бежавших из Украины получили временную защиту. Все это оказало значительное давление на национальные системы по приему беженцев, заявили в агентстве.

Больше всего запросов на получение статуса беженца подали сирийцы (132 тысячи человек), афганцы (129 тысяч человек), а также выходцы из Турции и Венесуэлы.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру» предположил, что миграция в европейские страны в 2023 году останется значительной. По его мнению, большинство приезжающих в Европу в 2023 году будет с территории Украины.

