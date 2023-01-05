Названы последствия массовой миграции в Европу

Политолог Топорнин допустил увеличение миграционного потока в Европу в 2023 году

Миграция в европейские страны в 2023 году останется значительной. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Он назвал последствия массового притока беженцев в государства Европейского союза (ЕС).

Украина

Как и в 2022 году, большинство приезжающих в Европу в 2023 году будет с территории Украины, считает политолог.

«Непонятно, как долго продлится военное противостояние России и Украины. Мы видим, что наносятся удары по энергетической инфраструктуре, то есть жизнь простых людей значительно осложняется — то света нет, то тепла нет, то воды нет», — объяснил он.

В холодное время поток украинских беженцев возрастет. Это главная проблема, с которой столкнутся в зимние месяцы. Предполагаю, что к апрелю-маю будет отток обратно, и ситуация на Украине будет достаточно стабильной Николай Топорнин политолог

Африка и Ближний Восток

В последние несколько лет в Европейский союз приезжало много беженцев из ближневосточных и африканских стран. В 2023 году число мигрантов оттуда станет минимальным, считает Николай Топорнин.

Речь идет о сотнях, может быть, нескольких тысячах людей, которые пытаются нелегально на кораблях и баржах проникнуть в территориальные воды в первую очередь Италии и Греции Николай Топорнин политолог

«После этого через южною границу они попытаются пробраться дальше. Евросоюз предпринимает активные меры, усиливает береговую охрану, пограничные службы, патрулирование. Они проводят соответствующую работу с теми же пограничными службами африканских стран, чтобы контрабандистов вместе с нелегалами просто не пускали в море. Здесь я не жду значительного увеличения потока», — отметил специалист.

Россия

Из России не стоит ждать большого притока. На текущее положение дел может повлиять изменение логистической ситуации, полагает Николай Топорнин.

«Сейчас, мне кажется, поток сдерживается чисто инфраструктурным фактором, что нет прямых самолетов. Наземные границы Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии для россиян с обычными визами закрыты. Сейчас попасть [в Европу] не так-то просто», — сказал он.

Возможности Европы

Наибольшая нагрузка по приему мигрантов в 2023 году придется на страны Восточной Европы. Некоторые из них уже сообщают о проблемах с размещением. Тем не менее, Евросоюз сможет решить этот вопрос и распределить нагрузку, уверен Николай Топорнин.

Чисто финансово Евросоюз выдержит Николай Топорнин политолог

«Украинцы не самые бедные беженцы, у кого-то есть деньги, кто-то может работать. Это не те люди, которые просят милостыню, они пытаются себя как-то проявить. Финансово, мне кажется, для Евросоюза это не будет серьезной тратой, если экономический кризис не разовьется в следующем году, и не возникнут бюджетные проблемы», — заключил он.

В 2022 году число беженцев, обратившихся за международной защитой в страны Евросоюза, достигло рекордного уровня со времен европейского миграционного кризиса в 2015 году. По данным Европейского бюро по вопросам предоставления убежища, с июля количество обратившихся за помощью увеличилось на 16 процентов.