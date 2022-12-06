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18:50, 6 декабря 2022Бывший СССР

Эстония перенаправит поток украинских беженцев в Финляндию

Премьер Эстонии Каллас: страна не сможет принять новую волну украинских беженцев
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Фото: Edgard Garrido / Reuters

Эстония не сможет принять новую волну украинских беженцев и рассчитывает, что Финляндия пустит их к себе, заявила премьер-министр страны Кая Каллас, ее слова передает ТАСС.

«Мы говорили с Финляндией, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам с Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше беженцев», — сказала Каллас. Она объяснила мотивацию эстонских властей тем, что в Эстонии «нет больше жилья и работы, тогда как другие могут сделать больше».

Премьер-министр также отметила, что страна помогает восстанавливать Украину от последствий боевых действий, чтобы люди могли продолжать жить у себя на родине. Однако, по мнению Каллас, последние события на Украине приведут к новой волне беженцев.

Ранее стало известно, что в Литве подготовили специальную анкету для россиян и белорусов, желающих получить визу или вид на жительство в стране. В ней в том числе необходимо будет указывать свое отношение к ситуации на Украине.

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Василий Мека
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