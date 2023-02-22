Россиянам перечислили портящие внешность продукты

Врач Тихомирова: соки, алкоголь и колбасные изделия способствуют ухудшению внешности

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова перечислила продукты, употребление которых может негативно отразиться на внешности человека. О них она рассказала «Известиям».

В частности, по словам специалиста, к ним относятся алкоголь, полуфабрикаты и колбасные изделия, а также соки за счет высокого содержания сахара. Она уточнила, что вредны как пакетированные, так и свежевыжатые соки. «Когда мы выпиваем небольшой стаканчик сока, примерно 300 грамм, мы получаем около 45 грамм сахара (9 чайных ложек сахара)», — рассказала Тихомирова.

Она пояснила, что такое количество сахара не только приводит к набору веса, но и негативно сказывается на интеллектуальных способностях человека, а также способствует старению кожи. Кроме того, опасность для внешности представляют и другие продукты с высоким содержанием углеводов, например, рис и картошка, поскольку они вызывают отечность и приводят к ожирению.

Помимо этого, стоит воздержаться от чрезмерного употребления жирных салатов, сложных белковых блюд, еды с большим количеством жиров, углеводов и соли, продолжила Тихомирова. Она также предупредила о вреде алкоголя. «Излишнее употребление алкоголя приводит к хронической отечности и одутловатости под глазами, кожа на лице становится покрасневшей, с мелкой сеточкой морщин, расширенными кровеносными сосудами», — указала врач.

Ранее были названы продукты, помогающие продлить молодость. В их число, в частности, вошли киви, голубика, черная и красная смородина.

