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07:11, 19 февраля 2023Забота о себе

Названы продлевающие молодость продукты

Терапевт Ладыгина: продлению молодости способствуют киви, голубика, клюква и вишня

Фото: Rasa Kasparaviciene / Unsplash

Врач-терапевт, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Екатерина Ладыгина рассказала, какие продукты способствуют продлению молодости. Об этом она сообщила в интервью изданию «Газета.ру».

Специалист указала, что положительный эффект оказывают некоторые ягоды и фрукты, в которых содержатся полипренолы и биофлавоноиды — уникальные природные биорегуляторы. Так, отметила она, к ним относятся голубика, черная и красная смородина, киви, клюква и вишня.

Ладыгина пояснила, что вышеперечисленные продукты активизируют репаративно-регенерационные процессы, вследствие чего восстанавливаются структура и функции органов. «Горсть таких ягод как клюква и смородина улучшит память и когнитивную функцию, окажет антидепрессивный эффект и поможет продлить молодость», — рассказала врач.

По ее словам, нагрузки, стресс и техногенные факторы в организме человека приводят к повреждению мембран, в результате чего нарушается функциональность клеток, тканей и органов, провоцируя возникновение различных болезней и ускоряя процесс старения. Полипренолы и биофлавоноиды в рационе помогают компенсировать возникший дефицит, а также поддерживают иммунный статус клетки, отметила врач.

Ранее пластический хирург Глеб Тумаков оценил возможность продлить молодость и сохранить красоту без операций. Он подчеркнул, что косметология помогает поддерживать молодой вид только до 40 лет и проявления первых признаков старения.

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Варвара Кузьмина
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