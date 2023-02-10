Пластический хирург оценил возможность продлить молодость без операции

Пластический хирург Тумаков: косметология помогает оставаться молодыми только до 40 лет

Оставаться молодым с помощью косметологических процедур возможно только до 40 лет и проявления первых признаков старения, считает пластический хирург Глеб Тумаков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил возможность продлить молодость и сохранить красоту без операции.

Тумаков пояснил, что косметология помогает поддерживать красоту до определенного этапа, когда птоз тканей не сильно выражен. С первыми признаками старения люди сталкиваются в разном возрасте: кто-то в 40 лет, а кто-то — уже в 30. До этого времени достаточно делать массаж, уколы ботокса и гиалуроновой кислоты, применять аппаратные методики типа RF-лифтинга, лазерного и фотоомоложения и микротоковой терапии.

Многим хочется найти волшебную методику, которая даст максимальный результат при умеренных вложениях. На этом строится маркетинг клиник косметологии и пластической хирургии. Обещания омолодиться на 10-15 лет без разрезов и швов звучат очень привлекательно Глеб Тумаков пластический хирург

По словам собеседника «Ленты.ру», какой бы потрясающей генетикой ни обладал человек, с возрастом мягкие ткани лица растягиваются и опускаются, подкожная жировая клетчатка истончается, появляются морщины и заломы. Количество коллагена, который придает коже упругость, естественным образом уменьшается.

Из-за этого формируются жировые отложения на разных участках лица, брыли, излишки кожи в области век и нечеткий шейно-подбородочный угол, продолжил пластический хирург. Процесс невозможно повернуть вспять с помощью косметологических методик, так как в глубинных слоях кожи происходят структурные изменения, а уходовые процедуры воздействуют на поверхностные слои.

В этом случае не обойтись без пластической хирургии. Круговая подтяжка лица решает весь спектр возрастных проблем. Она включает SMAS-лифтинг и платизмопластику, а при необходимости дополняется блефаропластикой или эндоскопической подтяжкой лба Глеб Тумаков пластический хирург

Комплексный подход помогает пациентам выглядеть моложе на 10-15 лет. При этом важно, чтобы хирург умел делать малозаметные или вовсе незаметные окружающим швы. Тогда никто и не поймет, что человек прекрасно выглядит после хирургической подтяжки лица, подвел итог Тумаков.

Ранее пластический хирург Глеб Тумаков перечислил вредящие здоровью крайности бодипозитива. Он пояснил, что многие прикрывают бодипозитивом нежелание заниматься собой.