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Пластический хирург перечислил вредящие здоровью крайности бодипозитива

Пластический хирург Тумаков: многие прикрывают бодипозитивом нежелание заниматься собой

Фото: Shutterstock

Нежелание заниматься собой и попустительство к состоянию здоровья являются истинными причинами поведения людей, поддерживающих бодипозитив, отметил пластический хирург Глеб Тумаков. Он перечислил «Ленте.ру» крайности этого популярного общественного движения, которые вредят человеку.

В бодипозитиве, как и в пластической хирургии, есть крайности, признал Тумаков. Во время дискуссий сторонников и противников обоих явлений, по его мнению, речь должна идти в первую очередь о здоровье. Он считает, что в первую очередь важно опираться на здравый смысл, а не слепо бежать за модными тенденциями.

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Пластический хирург напомнил, что изначально бодипозитив задумывался как движение со светлыми идеалами. Предполагалось, что оно освободит от давления общественного мнения людей, не соответствующих общепринятым стандартам красоты. «Однако сейчас многие используют его как удобное прикрытие для того, чтобы не заниматься собой. И это не имеет никакого отношения ни к любви к себе, ни к здравому смыслу. У каждого свои эстетические предпочтения, но, с точки зрения медицины, красивый человек — это здоровый человек», — категорично заявил Тумаков.

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Глеб ТумаковПластический хирург

По его мнению, здоровье человека напрямую связано с его отношением к себе. Если человек говорит, что принимает себя таким, какой он есть, но при этом не может подняться по лестнице, а любые физические нагрузки воспринимает как каторгу, то это нелюбовь к себе, уверен пластический хирург. «Я не говорю о том, что все резко должны сесть на диету или записаться в спортзал, чтобы соответствовать модельным стандартам. Речь не про стандарты, а про то, чтобы чувствовать грань между здоровым и нездоровым проявлением бодипозитива», — акцентировал внимание Тумаков.

Человек живет в социуме, но инстинкты, заложенные природой и эволюцией, никуда не делись. И женщины, и мужчины стремятся выбирать более сильных партнеров, которые обеспечат высокую выживаемость потомству. И здоровье в этом вопросе играет ключевую роль

По мнению Тумакова, у каждого человека свой путь к физическому балансу. Кто-то приходит к нему через пластическую операцию, кто-то — через спорт и изменение образа жизни благодаря большой силе воли.

«Можно выбрать любой путь в жизни. Но главный вопрос, который важно задать при этом самим себе: становится ли вам от этого лучше? Или наоборот, ситуация ухудшается и важно пересмотреть стратегию? — говорит пластический хирург. — Чтобы чувствовать себя здоровым и счастливым, нужно быть честным перед самим собой и выбирать осознанный путь в жизни».

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Вера Владзиевская
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