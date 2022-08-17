Пластический хирург развеяла популярные мифы о грудных имплантах

Пластический хирург Рободзей заверила, что импланты не взрываются в самолетах

«Грудные импланты взрываются в самолетах от перепада давления, плавятся в банях», — эти и другие мифы курсируют в сети и сбивают с толку доверчивых людей, рассказала пластический хирург Ольга Рободзей. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла популярные домыслы о своей профессии.

Один из самых популярных страхов тех, кто не решается на пластическую операцию, состоит в том, что силикон может лопнуть или взорваться из-за перепада давления. И якобы поэтому девушкам с имплантами категорически запрещается летать в самолетах, рассказала Рободзей.

Я не могу вспомнить хотя бы один аэропорт, в котором был бы значок о запрете перелета женщинам с силиконом. И давайте включим элементарную логику: силиконовые импланты доставляются в нашу страну именно по воздуху. И если бы это было правдой, то мы просто не дожидались бы свой рабочий материал. Ольга Рободзей пластический хирург

Многие до сих пор уверены, что силиконовый имплант может расплавиться в бане. Это, по словам хирурга, невозможно. Температура плавления силикона начинается от 200 градусов, а люди при такой температуре не парятся.

Желающих заполучить пышный бюст также мучает верная, по их мнению, информация, что силиконовая грудь может замерзнуть от сильного холода. «Для того, чтобы ваш имплант замерз и затвердел, для начала должна замерзнуть его обладательница, причем насмерть, как бы жестоко и страшно это ни звучало, — отметила хирург. — Охлаждение силикона наступает при минус 112 градусах, человек просто не выживет».

Хирург призналась, что ее самый любимый миф — маммопластика и грудное вскармливание. Многие пациентки, которые готовятся к пластической операции, переживают, что в будущем наличие имплантов может стать серьезной проблемой для здоровой беременности и естественного желания женщины кормить ребенка грудью. «Это неправда! Наличие имплантов никаким образом не повлияет на процесс беременности и тем более на качество грудного молока», — успокоила Рободзей.

Импланты чаще всего устанавливают под грудной мышцей, и поэтому они не соприкасаются с молочной железой. К тому же современные импланты настолько прочные, что попадание силикона в грудное молоко практически равно нулю

«Я выбрала свою профессию, чтобы помогать женщинам обретать красоту и уверенность в себе, — призналась пластический хирург. — Операции дают не только изменившуюся внешность, но и ощущение полной гармонии. А слухи мешают людям решиться на преображение».

Ранее пластический хирург Дмитрий Скворцов назвал привычки, которые разрушают красоту. Причиной раннего старения он считает сладости и увлечение соляриями.