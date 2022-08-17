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Пластический хирург развеяла популярные мифы о грудных имплантах

Пластический хирург Рободзей заверила, что импланты не взрываются в самолетах

Фото: philippe spitalier / Unsplash

«Грудные импланты взрываются в самолетах от перепада давления, плавятся в банях», — эти и другие мифы курсируют в сети и сбивают с толку доверчивых людей, рассказала пластический хирург Ольга Рободзей. В беседе с «Лентой.ру» она развеяла популярные домыслы о своей профессии.

Один из самых популярных страхов тех, кто не решается на пластическую операцию, состоит в том, что силикон может лопнуть или взорваться из-за перепада давления. И якобы поэтому девушкам с имплантами категорически запрещается летать в самолетах, рассказала Рободзей.

Я не могу вспомнить хотя бы один аэропорт, в котором был бы значок о запрете перелета женщинам с силиконом. И давайте включим элементарную логику: силиконовые импланты доставляются в нашу страну именно по воздуху. И если бы это было правдой, то мы просто не дожидались бы свой рабочий материал.

Ольга Рободзейпластический хирург

Многие до сих пор уверены, что силиконовый имплант может расплавиться в бане. Это, по словам хирурга, невозможно. Температура плавления силикона начинается от 200 градусов, а люди при такой температуре не парятся.

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Желающих заполучить пышный бюст также мучает верная, по их мнению, информация, что силиконовая грудь может замерзнуть от сильного холода. «Для того, чтобы ваш имплант замерз и затвердел, для начала должна замерзнуть его обладательница, причем насмерть, как бы жестоко и страшно это ни звучало, — отметила хирург. — Охлаждение силикона наступает при минус 112 градусах, человек просто не выживет».

Хирург призналась, что ее самый любимый миф — маммопластика и грудное вскармливание. Многие пациентки, которые готовятся к пластической операции, переживают, что в будущем наличие имплантов может стать серьезной проблемой для здоровой беременности и естественного желания женщины кормить ребенка грудью. «Это неправда! Наличие имплантов никаким образом не повлияет на процесс беременности и тем более на качество грудного молока», — успокоила Рободзей.

Импланты чаще всего устанавливают под грудной мышцей, и поэтому они не соприкасаются с молочной железой. К тому же современные импланты настолько прочные, что попадание силикона в грудное молоко практически равно нулю

«Я выбрала свою профессию, чтобы помогать женщинам обретать красоту и уверенность в себе, — призналась пластический хирург. — Операции дают не только изменившуюся внешность, но и ощущение полной гармонии. А слухи мешают людям решиться на преображение».

Ранее пластический хирург Дмитрий Скворцов назвал привычки, которые разрушают красоту. Причиной раннего старения он считает сладости и увлечение соляриями.

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Вера Владзиевская
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