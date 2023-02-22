Российская тревел-блогерша раскрыла удивляющие китайцев причуды русских

Блогерша «Дзен» Марина Ершова рассказала об удивляющих китайцев причудах россиян

Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова в личном блоге на портале «Дзен» раскрыла удивляющие китайцев причуды русских.

Автор публикации сообщила, что китайцев удивляет, когда россияне носят тапочки в доме, так как сами ходят по полу босиком. По словам блогерши, в туалетных комнатах у азиатов часто бывает сыро, поскольку они постоянно там подмываются. «Но намочив там свои ноги, они шлепают по дому с такими мокрыми ногами, — пояснила она. — Лично меня всегда напрягал момент, если я вляпаюсь дома в лужу. Противно намочить носки».

Путешественница отметила, что жителей КНР поражает традиция русских «посидеть на дорожку». «Китайцам такое объяснить сложно, — добавила она. — И когда мы вот так сидим, они смотрят на нас и ничего не понимают. Ехать же пора, а мы расселись».

Также Ершова подчеркнула, что китайцам не очень понятен ритуал русского чаепития. Она отметила, что после плотного обеда у россиян всегда найдется место для сладкого чая. «У китайцев в это время глаза лезут на лоб», — заявила она.

Ранее отдыхавшая на Бали путешественница из России назвала самые раздражающие привычки местных жителей. По ее мнению, больше всего туристам не нравится медлительность индонезийцев. Девушка считает, что в культуре балийцев нет торопливости и суетливости, как, к примеру, у россиян.

