Россиянка побывала на Бали и рассказала о раздражающих привычках местных

Россиянка отдохнула на Бали и пожаловалась на медлительность и несообразительность местных

Российская туристка побывала на Бали и назвала самые раздражающие привычки местных жителей. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Девушка рассказала, что больше всего отдыхающих на популярном индонезийском острове раздражает медлительность местных. По ее словам, у балийцев в культуре нет торопливости и суетливости, как, к примеру, у россиян. «Мы привыкли к идеальному обслуживанию практически в любом заведении Москвы, к тому, что заказ приносят за 15 минут, — добавила она. — В ресторанах на Бали еду часто приходится ждать по часу».

Помимо этого, всех раздражает несообразительность местных, считает россиянка. «Даже когда ты спрашиваешь, есть ли какое-то блюдо в меню, они говорят просто "нет" и не предлагают ничего взамен, — пожаловалась она. — У балийцев будто есть какой-то четкий скрипт, которому они следуют. Они не могут додуматься, что можно предложить какой-то комплимент или компенсацию, если человек ждал еду больше часа».

Также туристка сообщила, что многих приезжих раздражает назойливость балийцев. В курортных городах у местных появилась привычка наживаться на туристах, «драть с них деньги по полной программе». «Говорят, что раньше здесь такого не было, — подчеркнула россиянка. — Безумные торгаши, которые цепляются на улице и постоянно что-то предлагают, очень раздражают».

Более того, путешественница заявила, что местные жители начали сильно заламывать цены на жилье. «Если ты просишь скидку, то чаще всего тебе в ней откажут, — пояснила она. — Балийцы понимают, что виллу снимут даже за очень большую стоимость, поскольку сейчас на острове огромный дефицит жилья».

Ранее в январе российская туристка заявила, что Бали превратился в одну большую русскую деревню, так как такого количества русской речи она не слышала ни в Турции, ни в Дубае. По ее словам, европейцы на курорте встречаются редко, больше всего на острове австралийцев и россиян.