В ЛНР сообщили о массовом отъезде сотрудников СБУ из Славянска и Краматорска

Полковник ЛНР Киселев заявил, что сотрудники СБУ массово покинули Краматорск и Славянск

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) массово покинули Краматорск, Славянск и иные населенные пункты, сообщил полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в Telegram.

«Наши источники сообщают, что из Новодружеска, Константиновки, Краматорска и Славянска массово выехали сотрудники СБУ», — написал российский офицер.

Ранее заместитель главы Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил, что Украина получила от США 12 комплексов HIMARS с ракетами, дальность работы которых достигает 150 километров.