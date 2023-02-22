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11:48, 22 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о массовом отъезде сотрудников СБУ из Славянска и Краматорска

Полковник ЛНР Киселев заявил, что сотрудники СБУ массово покинули Краматорск и Славянск

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) массово покинули Краматорск, Славянск и иные населенные пункты, сообщил полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в Telegram.

«Наши источники сообщают, что из Новодружеска, Константиновки, Краматорска и Славянска массово выехали сотрудники СБУ», — написал российский офицер.

Ранее заместитель главы Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил, что Украина получила от США 12 комплексов HIMARS с ракетами, дальность работы которых достигает 150 километров.

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Алевтина Запольская
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