В Великобритании осудили подрыв «Северного потока»

Постпред Британии при ООН Фиппс заявил, что Лондон осуждает подрыв «Северного потока»

Постпред Великобритании при ООН Томас Фиппс заявил об осуждении Лондоном подрыва «Северного потока». Его слова приводит РИА Новости.

«Великобритания осуждает акты диверсии, направленные против газопровода "Северный поток"», — сказал дипломат.

Он также указал, что Соединенное Королевство полностью поддерживает расследование обстоятельств диверсии, проводимое Данией, Швецией и Германией, которые, как подчеркнул Фиппс, являются компетентными национальными органами. «Великобритания <...> ожидает их результатов», — добавил постпред.

Ранее министерство иностранных дел Дании сообщило о продолжении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Внешнеполитическое ведомство доложило, что поставило об этом в известность Россию.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Утром следующего дня компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию.