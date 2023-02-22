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01:59, 22 февраля 2023Мир

В Великобритании осудили подрыв «Северного потока»

Постпред Британии при ООН Фиппс заявил, что Лондон осуждает подрыв «Северного потока»

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Постпред Великобритании при ООН Томас Фиппс заявил об осуждении Лондоном подрыва «Северного потока». Его слова приводит РИА Новости.

«Великобритания осуждает акты диверсии, направленные против газопровода "Северный поток"», — сказал дипломат.

Он также указал, что Соединенное Королевство полностью поддерживает расследование обстоятельств диверсии, проводимое Данией, Швецией и Германией, которые, как подчеркнул Фиппс, являются компетентными национальными органами. «Великобритания <...> ожидает их результатов», — добавил постпред.

Ранее министерство иностранных дел Дании сообщило о продолжении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Внешнеполитическое ведомство доложило, что поставило об этом в известность Россию.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Утром следующего дня компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию.

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Варвара Кузьмина
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