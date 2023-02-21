Дания заявила об информировании России о расследовании по «Северным потокам»

МИД Дании заявил, что проинформировал Россию о расследовании взрывов на «Северных потоках»

Министерство иностранных дел Дании сообщило, что проинформировало Россию о продолжающемся расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток». Заявление приводит Reuters.

Датский МИД также пояснил, что совместное со Швецией и Германией расследование еще не завершено, и пока неизвестно, когда оно завершится. Кроме того, ущерб окружающей среде от утечек газа назван локальным, но при этом существенным и вызывающим беспокойство.

«Акты саботажа на "Северном потоке" неприемлемы, ставят под угрозу международную безопасность и вызывают нашу глубокую озабоченность», — добавил МИД Дании.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Утром следующего дня компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию.