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19:21, 21 февраля 2023Мир

Дания заявила об информировании России о расследовании по «Северным потокам»

МИД Дании заявил, что проинформировал Россию о расследовании взрывов на «Северных потоках»
СюжетВзрывы в США:

Фото: Michael Sohn / AP

Министерство иностранных дел Дании сообщило, что проинформировало Россию о продолжающемся расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток». Заявление приводит Reuters.

Датский МИД также пояснил, что совместное со Швецией и Германией расследование еще не завершено, и пока неизвестно, когда оно завершится. Кроме того, ущерб окружающей среде от утечек газа назван локальным, но при этом существенным и вызывающим беспокойство.

«Акты саботажа на "Северном потоке" неприемлемы, ставят под угрозу международную безопасность и вызывают нашу глубокую озабоченность», — добавил МИД Дании.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Утром следующего дня компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию.

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Антон Похиляк
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