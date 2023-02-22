Швейцария направит многомиллионную поддержку Украине и Молдавии

Правительство Швейцарии выделит $123 млн Украине и $28 млн Молдавии в 2023 году

Швейцария выделит многомиллионную поддержку Украине и Молдавии, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное правительство страны.

«Федеральный совет убежден, что поддержка Украины должна продолжаться, чтобы улучшить по-прежнему трудное положение населения и гарантировать функционирование государства», — отметили в правительстве. В связи с этим швейцарские власти предложили новый план помощи Украине в размере более 123 миллионов долларов и Молдавии в размере 28 миллионов долларов.

Федеральный совет также напомнил, что с 24 февраля 2022 года страна направила более 1,4 миллиарда долларов на меры помощи Украине. Уточняется, что более 290 миллионов долларов из этих средств передали в рамках международного сотрудничества и акций иного типа. В частности, более 1,11 миллиарда долларов направили на программу приема украинских беженцев.

Ранее Берн призвал к деэскалации конфликта на Украине. Швейцария готова предоставить свои добрые услуги и поддержать стремление к мирным переговорам, заявила постпред страны при ООН Кристин Берисвиль.