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18:21, 22 февраля 2023Мир

Швейцария направит многомиллионную поддержку Украине и Молдавии

Правительство Швейцарии выделит $123 млн Украине и $28 млн Молдавии в 2023 году

Фото: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock / Fotodom

Швейцария выделит многомиллионную поддержку Украине и Молдавии, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное правительство страны.

«Федеральный совет убежден, что поддержка Украины должна продолжаться, чтобы улучшить по-прежнему трудное положение населения и гарантировать функционирование государства», — отметили в правительстве. В связи с этим швейцарские власти предложили новый план помощи Украине в размере более 123 миллионов долларов и Молдавии в размере 28 миллионов долларов.

Федеральный совет также напомнил, что с 24 февраля 2022 года страна направила более 1,4 миллиарда долларов на меры помощи Украине. Уточняется, что более 290 миллионов долларов из этих средств передали в рамках международного сотрудничества и акций иного типа. В частности, более 1,11 миллиарда долларов направили на программу приема украинских беженцев.

Ранее Берн призвал к деэскалации конфликта на Украине. Швейцария готова предоставить свои добрые услуги и поддержать стремление к мирным переговорам, заявила постпред страны при ООН Кристин Берисвиль.

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Анастасия Заикина
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