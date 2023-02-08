В Швейцарии призвали к деэскалации конфликта на Украине

Постпред Швейцарии в ООН Берисвиль заявила о готовности помогать деэскалации на Украине

Постпред Швейцарии при Организации Объединенных Наций Кристин Берисвиль выступила на Совете Безопасности ООН, где призвала к деэскалации конфликта на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Берисвиль призвала к деэскалации конфликта на Украине и подчеркнула, что необходимо двигаться в направлении мирного, справедливого и надежного решения. Она также заявила о готовности Швейцарии помогать для достижения этой цели.

«Для достижения этого решения мы должны опираться на международное право и дипломатические средства. В этом отношении, если стороны желают, Швейцария готова предоставить свои добрые услуги и поддержать деэскалацию», — отметила дипломат.

Постпред добавила, что «нейтралитет Швейцарии не может ставиться под вопрос». При этом она подчеркнула, что этот принцип невозможно сохранять при нарушении международного права или Устава ООН.

Ранее Швейцария выступила против реэкспорта оружия на Украину. По мнению властей страны, разрешение реэкспорта швейцарской военной техники только Киеву противоречит принципу равного обращения, который закреплен в законе о нейтралитете.