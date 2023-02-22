В ДНР оценили предложенные Путиным меры поддержки военных и участников СВО

Пушилин: предложенные Путиным меры по поддержке военных — ответ на запрос граждан

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил меры поддержки военных и участников спецоперации (СВО), предложенные российским президентом Владимиром Путиным. Его слова передает РИА Новости.

Пушилин назвал предложение ответом на запрос граждан о социальной справедливости. Он также подчеркнул важность системного государственного подхода в отношении закрытия потребностей, связанных с участниками СВО, военнослужащими, мобилизованными, добровольцами.

21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил создать специальный государственный фонд для помощи родным погибших участников спецоперации (СВО) и ветеранов. Кроме того, фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курорт реабилитации, помогать в образовании.