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04:10, 22 февраля 2023Россия

В ДНР оценили предложенные Путиным меры поддержки военных и участников СВО

Пушилин: предложенные Путиным меры по поддержке военных — ответ на запрос граждан
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил меры поддержки военных и участников спецоперации (СВО), предложенные российским президентом Владимиром Путиным. Его слова передает РИА Новости.

Пушилин назвал предложение ответом на запрос граждан о социальной справедливости. Он также подчеркнул важность системного государственного подхода в отношении закрытия потребностей, связанных с участниками СВО, военнослужащими, мобилизованными, добровольцами.

21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил создать специальный государственный фонд для помощи родным погибших участников спецоперации (СВО) и ветеранов. Кроме того, фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курорт реабилитации, помогать в образовании.

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Марина Совина
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