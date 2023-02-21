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12:39, 21 февраля 2023Россия

Путин предложил создать госфонд для помощи родным погибших участников СВО

Президент России Путин предложил создать госфонд для помощи родным погибших участников СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил создать специальный государственный фонд для помощи родным погибших участников спецоперации (СВО) и ветеранов. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Путин уточнил, что задачей такого фонда станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов, ветеранов СВО. Кроме того, он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курорт реабилитации, помогать в образовании, заметил Путин.

«За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник — координатор», — сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что создание специального госфонда для семей погибших бойцов СВО не снимает ответственность с остальных структур. «Структуры фонда должны быть развернуты до конца года во всех регионах страны», — добавил президент России.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

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Анна Щербакова
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