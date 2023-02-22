Женщин предупредили об опасности популярного народного метода зачатия ребенка

Гинеколог Селихова: скипидарные ванны не помогут забеременеть, но могут навредить здоровью

Скипидарные ванны не способствуют зачатию ребенка, но могут нанести серьезный вред здоровью женщины. Об опасности популярного народного метода акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Врач заявила, что скипидарные ванны, как и любые другие водные процедуры, не помогут избавиться от репродуктивных сложностей. По ее словам, рекомендация лежать или парить ноги в растворе скипидара, чтобы забеременеть, не имеет никакого научного обоснования. Более того, такие ванны могут навредить здоровью, уверена Селихова.

Скипидар может оставить ожоги на коже и слизистых, привести к обострению хронических заболеваний или вызвать сильную аллергическую реакцию Мария Селихова акушер-гинеколог

По словам гинеколога, релаксирующие водные процедуры хороши тем, что могут снять физическое и эмоциональное напряжение и стать прелюдией перед качественным сексом, что и приведет к наступлению беременности. Однако это правило работает только в том случае, если у пары нет проблем с репродуктивным здоровьем.

Селихова напомнила, что на успешность зачатия влияют возраст, гормональный фон, образ жизни и отсутствие патологий у обоих партнеров, и при планировании беременности важно вовремя заметить и решить любые проблемы со здоровьем.

Ранее акушер-гинеколог Лусине Даниелян перечислила нежелательные для беременных продукты. В частности, во время вынашивания ребенка женщинам следует избегать употребления в пищу непастеризованного молока, созревших мягких сыров, паштета и плохо термически обработанных мяса и яиц.