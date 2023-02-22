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19:22, 22 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин зарубил топором сожительницу во время конфликта

В Бурятии ранее судимый мужчина зарубил топором сожительницу во время конфликта

Фото: Kevin Schmid / Unsplash

В Бурятии задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения зарубил топором 48-летнюю сожительницу. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По данным следствия, вечером 20 февраля мужчина во время конфликта с потерпевшей нанес ей множество ударов ножом и топором. Женщина скончалась на месте. На допросе россиянин рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Решается вопрос о заключении под стражу.

Ранее сообщалось, что в Калининграде суд дал 20 лет колонии мужчине, задушившему беременную сожительницу.

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Илона Палей
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