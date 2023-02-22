Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:32, 22 февраля 2023Россия

Минздрав утвердил список лекарств для продажи онлайн

Минздрав РФ утвердил список из 904 рецептурных лекарственных препаратов продажи онлайн

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министерство здравоохранения России утвердило список рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что соответствующий приказ Минздрава зарегистрирован Минюстом. Перечень формировался с учетом критериев, утвержденных правительством страны. В него вошли 904 международных непатентованных наименования разных терапевтических групп.

При этом в нем нет лекарств, которые нужно принимать строго под наблюдением врача, сильнодействующих, наркотических или психотропные препаратов, а также содержащих этиловый спирт. Кроме этого, исключением стали препараты предметно-количественного учета.

Как отметил министр здравоохранения России Михаила Мурашко, в рамках пилотного проекта будет отработана схема взаимодействия между всеми участниками процесса. «При этом важно помнить, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема», — приводит пресс-служба слова руководителя ведомства.

По мнению Мурашко, новый формат продажи препаратов сделает их более доступными для всех категорий граждан, в том числе маломобильных. Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств запускается с 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях.

Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре создали антибиотик широкого спектра действия, не вызывающий резистентность бактерий. Открытие нового препарата произошло случайно: во время разработки специальной мини электростанции для подзарядки телефонов в полевых условиях, которая была основана на микробах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
***
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Шесть человек погибли после поджога в гостинице в центре Москвы
Московских школьников пригласили в экспедицию в Арктику
Покупателям рассказали о выгодных «мертвых» полках в магазине
Минздрав утвердил список лекарств для продажи онлайн
Марк Уолберг продал свой особняк с многомиллионной скидкой
В Совфеде назвали «блеклым» выступление Байдена
В Венгрии отреагировали на слова обматерившего Орбана главы МИД Словакии
Стало известно об утечке данных из облачного сервиса Пентагона
Зеленский упрекнул пережившего войну Берлускони
Глава МИД Словакии обматерил премьер-министра Венгрии из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.