Минздрав утвердил список лекарств для продажи онлайн

Минздрав РФ утвердил список из 904 рецептурных лекарственных препаратов продажи онлайн

Министерство здравоохранения России утвердило список рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что соответствующий приказ Минздрава зарегистрирован Минюстом. Перечень формировался с учетом критериев, утвержденных правительством страны. В него вошли 904 международных непатентованных наименования разных терапевтических групп.

При этом в нем нет лекарств, которые нужно принимать строго под наблюдением врача, сильнодействующих, наркотических или психотропные препаратов, а также содержащих этиловый спирт. Кроме этого, исключением стали препараты предметно-количественного учета.

Как отметил министр здравоохранения России Михаила Мурашко, в рамках пилотного проекта будет отработана схема взаимодействия между всеми участниками процесса. «При этом важно помнить, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема», — приводит пресс-служба слова руководителя ведомства.

По мнению Мурашко, новый формат продажи препаратов сделает их более доступными для всех категорий граждан, в том числе маломобильных. Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств запускается с 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях.

Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре создали антибиотик широкого спектра действия, не вызывающий резистентность бактерий. Открытие нового препарата произошло случайно: во время разработки специальной мини электростанции для подзарядки телефонов в полевых условиях, которая была основана на микробах.