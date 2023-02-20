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06:30, 20 февраля 2023Наука и техника

Создан не вызывающий резистентность бактерий антибиотик

EBioMedicine: разработан не вызывающий устойчивость бактерий уникальный антибиотик

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре создали антибиотик широкого спектра действия, не вызывающий резистентность бактерий. Выводы работы описываются в журнале EBioMedicine.

Открытие нового препарата произошло случайно: во время разработки специальной мини электростанции для подзарядки телефонов в полевых условиях, которая была основана на микробах. Позднее появилась идея модифицировать эти соединения в потенциальные антибиотики. Сначала исследователи решили, что эти химические вещества могут быть токсичными для клеток человека, но один оказался безопасным. Этот образец оказался способен уничтожить любой бактериальный патоген, который тестировали.

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Уникальность препарата заключается в том, что бактерии не вырабатывают устойчивость к нему, что является основным препятствием при создании новых антибиотиков.

Новое лекарство также обладает особым механизмом действия. В отличие от, например, пенициллина, который воздействует на определенную функцию микробов, инновационный антибиотик влияет на многие функции одновременно: нарушает бактериальную мембрану, что приводит к деактивации патогена.

В дальнейшем планируется провести дополнительные исследования для определения безопасности и эффективности препарата на людях, чтобы выявить все клинические преимущества и риски.

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Елена Апазиди
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