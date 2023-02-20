Создан не вызывающий резистентность бактерий антибиотик

EBioMedicine: разработан не вызывающий устойчивость бактерий уникальный антибиотик

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре создали антибиотик широкого спектра действия, не вызывающий резистентность бактерий. Выводы работы описываются в журнале EBioMedicine.

Открытие нового препарата произошло случайно: во время разработки специальной мини электростанции для подзарядки телефонов в полевых условиях, которая была основана на микробах. Позднее появилась идея модифицировать эти соединения в потенциальные антибиотики. Сначала исследователи решили, что эти химические вещества могут быть токсичными для клеток человека, но один оказался безопасным. Этот образец оказался способен уничтожить любой бактериальный патоген, который тестировали.

Уникальность препарата заключается в том, что бактерии не вырабатывают устойчивость к нему, что является основным препятствием при создании новых антибиотиков.

Новое лекарство также обладает особым механизмом действия. В отличие от, например, пенициллина, который воздействует на определенную функцию микробов, инновационный антибиотик влияет на многие функции одновременно: нарушает бактериальную мембрану, что приводит к деактивации патогена.

В дальнейшем планируется провести дополнительные исследования для определения безопасности и эффективности препарата на людях, чтобы выявить все клинические преимущества и риски.

