Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 22 февраля 2023Россия

Школьник из Дагестана поспорил с братом и умер после удара током

Mash Gor: в Дагестане школьник поспорил с братом, получил удар током, упал с крыши и умер

Фото: Telegram-канал Mash Gor

Десятиклассник из Дагестана поспорил с братом, получил удар электрическим током, упал с крыши и умер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел 21 февраля в селе Тагиркент-Казмаляр в Магарамкентском районе. Школьник возвращался домой вместе с братом после тренировки по вольной борьбе. Подростки поспорили, кто из них сможет забраться на железнодорожную остановку.

Десятиклассник залез на крышу постройки и задел линию электропередачи. Мальчика ударило током, он упал вниз головой и скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что житель Уфы поспорил с приятелем и проглотил два 8-сантиметровых гвоздя. В результате мужчина попал в больницу и чуть не умер. Врачам пришлось удалить около половины толстой кишки пациента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму
«Одноклассники» подвели итоги работы игровой платформы
Россиянка нашла трехлетнего сына мертвым в наполненной ванне
Врач опроверг распространенный миф о сахарном диабете
Фанаты сравнили брови Риты Оры на обложке глянца с гусеницами
Госдума приняла в I чтении проект об обороте оружия на новых территориях России
У отвечавшего за безопасность сгоревшей гостиницы нашли многомиллионный долг
Американский генерал призвал украинцев брать Крым
Heineken объяснил продолжение работы в России
Школьник из Дагестана поспорил с братом и умер после удара током
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.