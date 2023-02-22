Производитель Jeep и Dodge сообщил о рекордной прибыли

Годовая прибыль Stellantis достигла рекордных €16,8 млрд

Автопроизводитель Stellantis сообщил о рекордных годовых результатах — росте чистой прибыли на 26 процентов, до 16,8 миллиарда евро (17,9 миллиарда долларов), и росте мировых продаж аккумуляторов и электромобилей на 41 процент. Об этом говорится в отчетности компании.

Один из крупнейших мировых автопроизводителей был образован в 2021 году в результате слияния итало-американского концерна Fiat Chrysler и французской PSA Group и выпускает такие марки машин, как Chrysler, Jeep, Dodge и другие. В компании заявили, что ее чистая выручка на фоне «высоких цен, грамотного ассортимента и положительного эффекта от курсовых разниц» выросла на 18 процентов, до 179,6 миллиарда евро.

Генеральный директор Карлос Таварес отметил, что результаты показали эффективность стратегии электрификации компании в Европе: в 2022 году было продано 288 тысяч аккумуляторов и электромобилей и на рынке сейчас представлено 23 электрические модели. Ожидается, что к концу 2024 года эта цифра достигнет 47, а к 2030 году Stellantis планирует увеличить мировые продажи до 5 миллионов аккумуляторных авто.

По словам Тавареса, теперь у компании есть технологии, продукты и сырье для того, чтобы повторить успех в Северной Америке, который начнется с выпуска первых полностью электрических Dodge Ram в 2023 и Jeep в 2024 году.

Stellantis также объявила о выплате дивидендов акционерам в размере 4,2 миллиарда евро или 1,34 евро на акцию (при условии одобрения акционерами), а совет директоров одобрил обратный выкуп акций на сумму до 1,5 миллиарда евро, который должен быть осуществлен до конца 2023 года. Акции производителя на фоне этих новостей выросли на премаркете более чем на 3 процента.

Ранее американский конкурент Stellantis — Ford — сообщил, что уволит 3800 сотрудников в Европе в ближайшие три года из-за постепенного перехода на производство электромобилей. В то же время компания сохранит около 3400 инженерных должностей в регионе, чтобы сосредоточиться на проектировании новых моделей. При этом ожидается, что сокращение персонала не повлияет на планы компании перейти к выпуску исключительно электрических автомобилей к 2035 году.