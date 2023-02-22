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00:40, 22 февраля 2023Мир

В Чехии призвали готовиться к возможному столкновению НАТО с Россией

Глава Генштаба ВС Ржехка: Чехия должна подготовиться к возможному конфликту НАТО с Россией

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) Чехии Карел Ржехка заявил о необходимости подготовиться к возможному столкновению между Североатлантическим альянсом и Россией. Его слова передает издание Seznam Zprávy.

С таким призывом Ржехка выступил на командном совещании в Министерстве обороны страны. По словам начальника генштаба, Чехия станет участницей конфликта «с первой минуты». «Большая часть нашей армии отправится воевать согласно военным планам альянса. Наша территория станет важной транзитной и опорной зоной», — отметил он.

Ржехка указал, что в случае столкновения российская сторона не станет ждать, пока Чехия подготовится. По его оценке, чешская армия сможет продержаться максимум несколько недель, если конфликт затянется.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич назвал конфликт на Украине репетицией сценария военного столкновения России со странами-членами НАТО. По его словам, Украина выступила в качестве полигона для тестирования натовских вооружений в бою против российских образцов.

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Варвара Кузьмина
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