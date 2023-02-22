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14:26, 22 февраля 2023Россия

Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму

Аксенов заявил, что Путин поддержал идею построить фортификационную линию в Крыму

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поддержал идею построить фортификационную линию в Крыму. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов, его цитирует ТАСС.

«Оборонительная линия — это весь Крым, в границах. Если не пригодится [линия обороны] — и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так», — сказал Аксенов.

Политик заявил, что инициатива возвести фортификационную линию в Крыму принадлежит ему, подчеркнув, что он полностью владеет ситуацией на полуострове.

Крым — не первый регион России, где начали возводить фортификационные сооружения. Так, линия обороны возведена в Курской области. Губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт заявил, что власти постоянно занимаются укреплением обороноспособности субъекта. Аналогичная ситуация сложилась в Белгородской области — там также возводятся линии укреплений из бетонных пирамид на случай возможной атаки со стороны Украины.

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Анастасия Шейкина
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