Курский губернатор Старовойт: регион укрепляет оборону на фоне возможного вторжения

Вооруженное вторжение украинских войск (ВСУ) на территорию Курской области оценивается как маловероятное, однако несмотря на это регион укрепляет свою оборону. Об этом в своем Telegram-канале заявил курский губернатор Роман Старовойт.

Старовойт отметил, что работа строителей, возводящих укрепления в регионе, удовлетворила его.

«Мы постоянно занимаемся укреплением обороноспособности региона (...). Строители работают на совесть. Отдельно отмечу, что часть тетраэдров, используемых при возведении линии обороны, производятся в Курской области», — заявил глава региона.

Курская и Белгородская области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах возводятся линии укреплений из бетонных пирамид, которые, как предполагается, должны остановить возможное вторжение.

Президент России Владимир Путин предостерегал Украину от совершения новых ударов по территории страны. По словам Путина, ответ на новые теракты со стороны Киева будет жестким.