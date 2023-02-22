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16:57, 22 февраля 2023Среда обитания

Россияне стали главными иностранными покупателями жилья в одной пляжной стране

Thaiger: россияне стали лидерами по покупке жилья в Таиланде среди иностранцев
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Фото: Andreas Brücker / Unsplash

По итогам 2022 года россияне стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в Таиланде — они приобрели недвижимости в общей сложности на 25 миллионов долларов (примерно 1,87 миллиарда рублей). Об этом со ссылкой на исследование портала Thaiger сообщает агентство РИА Новости.

По словам экспертов, россияне приобрели в Таиланде практически 40 процентов от общего метража жилья, купленного иностранцами в пляжной стране. Сумма, потраченная гражданами России на приобретение квартир и вилл в Таиланде, оказалась гораздо выше той, которую отдали покупатели из Китая. Они заняли второе место в списке главных иностранных приобретателей недвижимости.

Специалисты отметили, что всплеск интереса россиян к тайской недвижимости привел к рекордному повышению цен на квартиры и виллы в некоторых локациях. Это, в свою очередь, вызвало недовольство у местных жителей. В результате элитные апартаменты, аренда которых ранее стоила в основном около тысячи долларов в месяц, теперь выросли в цене в три раза. Кроме того, многие виллы от шести тысяч долларов и выше стали бронироваться россиянами за один год вперед.

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Аналитики также подчеркнули, что после скандала, когда иммиграционная полиция Таиланда тайно помогала китайской мафии с оформлением виз для тысяч человек через подставную работу и волонтерские схемы, получить право на длительное пребывание в стране стало сложнее. «Теперь богатые россияне вынуждены обращаться за дорогостоящей визой на владение недвижимостью, известной как "элитная карта", которая позволяет семье оставаться в стране на длительный срок примерно за 25 тысяч долларов», — рассказали в компании.

В феврале эксперты портала Thailand-Real.Estate пришли к выводу, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в Таиланде. По их данным, в январе 2023 года российский спрос на недвижимость там увеличился на 25,71 процента относительно декабря 2022 года.

Полина Кислицына
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