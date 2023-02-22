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19:51, 22 февраля 2023Экономика

Табачный гигант заявил о тупике при продаже бизнеса в России

Philip Morris: переговоры о продаже российского бизнеса зашли в тупик

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Переговоры о продаже российского бизнеса табачной компании Philip Morris International зашли в тупик, заявил Financial Times гендиректор компании Яцек Ольчак.

Он сказал, что табачный гигант вел переговоры с тремя серьезными потенциальными покупателями. Но Philip Morris скорее оставит свой бизнес в стране, чем продаст его на невыгодных условиях, заявил Ольчак. Пока никто не понимает, как Philip Morris может организовать выгодную для себя сделку, добавил он.

Ольчак также сообщил, что российские власти могут диктовать оценку стоимости компаний, размер дивидендов нового владельца и ограничивать доступ к денежным потокам. При этом у Ольчака есть обязанность перед акционерами «восстановить стоимость» актива. «Надежды нет. Так что я лучше это все сохраню», — подытожил он.

Компания пока не отказалась поставлять продукцию в Россию, однако в конце июля заявляла о желании уйти с рынка. Размер российских активов Philip Morris International оценивается в 2,6 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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