Видео гигантской очереди из туристов на курорте «Архыз» возмутило россиян

На горнолыжном курорте «Архыз» образовались огромные очереди на подъемник

Гигантская очередь из туристов на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике попала на видео и удивила россиян. Ролик появился в аккаунте @tipichkras, освещающем события края, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах видно, как на горнолыжном курорте образовалось огромное столпотворение из отдыхающих — десятки лыжников и сноубордистов ждут своей очереди, чтобы сесть на подъемник. «Коротко о ситуации в Архызе 22 февраля», — подписали пост администраторы аккаунта.

Пользователей сети возмутила публикация, и они принялись оставлять комментарии под ней. «В добрый путь! Главное — к вечеру попасть на покатушки», «Ну уж нет, поеду в марте», «Совсем недавно людей было мало», «Вечный путь», «Мученики», — писали они.

Ранее стало известно, что россияне в 2022 году стали больше тратить на горнолыжный отдых, самыми востребованными направлениями для зимних отпусков стали Турция, Грузия, Черногория и Шерегеш. Наибольшей популярностью среди туристов в России пользуются склоны на Шерегеше, Кольском полуострове, Камчатке и Северном Кавказе (Эльбрус, Домбай, Архыз).