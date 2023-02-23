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06:00, 23 февраля 2023Интернет и СМИ

Звезда порно рассказала об интимных отношениях с фанатами

Порноактриса Анджела Уайт призналась, что у нее были интимные отношения с фанатами

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Известная австралийская порноактриса Анджела Уайт (Angela White) заявила, что несколько раз вступала в интимные отношения с поклонниками. Об этом она рассказала в подкасте Pillow Talk, выпуск которого доступен на YouTube.

По словам Уайт, секс с поклонниками был у нее порядка трех раз. Она отметила, что с одним из таких фанатов познакомилась на посвященном порноиндустрии мероприятии, и этот мужчина показался ей очень обаятельным.

«Фанаты — это точно такие же люди. И если между нами проскочила искра, и я хочу заняться с ним сексом, я не позволю тому факту, что этот человек мой фанат, помешать нам заняться сексом», — объяснила звезда порно. В свою очередь ее коллега, порноактриса и OnlyFans-модель Кадзуми (Kazumi) призналась, что множество раз вступала в интимную связь с поклонниками.

Ранее сообщалось, что Уайт в том же подкасте назвала причину, по которой решила работать в индустрии контента для взрослых. Порноактриса заверила, что хотела таким образом выражать и изучать свою сексуальность.

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Олег Давыдов
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